Tras despedida de "Hay que decirlo": Gissella Gallardo revela complejo momento de salud
La comunicadora preocupó en redes sociales al compartir registros desde un centro de salud.
La comunicadora preocupó en redes sociales al compartir registros desde un centro de salud.
La periodista Gissella Gallardo causó preocupación en redes sociales al revelar el complejo momento de salud que atraviesa.
A traves de sus stories de Instagram, la comunicadora compartió imágenes desde una cama clínica, con la descripción: "Días de mucho dolor".
Posteriormente, la figura televisiva entregó detalles de su condición de saljjd, confirmando que estuvo con intensos dolores a raíz de dos hernias cervicales.
"Dos hernias cervicales me tenían mal hace días... por suerte mi doctor me ayuda con mi dolor", explicó.
El delicado cuadro de Gallardo se dio a conocer a pocas horas de confirmarse su sorpresiva desvinculación del programa "Hay que decirlo", espacio de Canal 13 donde ella y el periodista Manu González fueron despedidos como panelistas.