Tras despedida de "Hay que decirlo": Gissella Gallardo revela complejo momento de salud

La periodista Gissella Gallardo causó preocupación en redes sociales al revelar el complejo momento de salud que atraviesa.

A traves de sus stories de Instagram, la comunicadora compartió imágenes desde una cama clínica, con la descripción: "Días de mucho dolor".

Posteriormente, la figura televisiva entregó detalles de su condición de saljjd, confirmando que estuvo con intensos dolores a raíz de dos hernias cervicales.

"Dos hernias cervicales me tenían mal hace días... por suerte mi doctor me ayuda con mi dolor", explicó.

El delicado cuadro de Gallardo se dio a conocer a pocas horas de confirmarse su sorpresiva desvinculación del programa "Hay que decirlo", espacio de Canal 13 donde ella y el periodista Manu González fueron despedidos como panelistas.