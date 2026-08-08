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Tópicos: Magazine | Personajes

Tras despedida de "Hay que decirlo": Gissella Gallardo revela complejo momento de salud

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comunicadora preocupó en redes sociales al compartir registros desde un centro de salud.

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La periodista Gissella Gallardo causó preocupación en redes sociales al revelar el complejo momento de salud que atraviesa. 

A traves de sus stories de Instagram, la comunicadora compartió imágenes desde una cama clínica, con la descripción: "Días de mucho dolor". 

Posteriormente, la figura televisiva entregó detalles de su condición de saljjd, confirmando que estuvo con intensos dolores a raíz de dos hernias cervicales. 

"Dos hernias cervicales me tenían mal hace días... por suerte mi doctor me ayuda con mi dolor", explicó. 

El delicado cuadro de Gallardo se dio a conocer a pocas horas de confirmarse su sorpresiva desvinculación del programa "Hay que decirlo", espacio de Canal 13 donde ella y el periodista Manu González fueron despedidos como panelistas.

Gissella Gallardo reveló complejo momento de salud

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