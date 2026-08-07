Remezón en "Hay que decirlo": Gissella Gallardo y Manu González fueron desvinculados

Días de intensos cambios atraviesa el programa "Hay que decirlo" luego de que se revelara la salida de dos de sus rostros principales.

La primera salida confirmada fue la de Gissella Gallardo, decisión que fue adelantada por Daniela Aránguiz durante un contacto en vivo con el espacio, lo que terminó por encender las alarmas sobre la reestructuración al interior del panel de espectáculos.

Sin embargo, el remezón no se detuvo ahí, ya que este viernes se sumó la partida del periodista español Manu González, sumando así una segunda baja definitiva en el panel del espacio farandulero.

Viernes negro en Canal 13

Según reveló la periodista Paula Escobar en "Zona de Estrellas", la salida de ambos panelistas provocó un verdadero terremoto interno que terminó entre llantos en los estudios de Canal 13.

"Corroboré esta información, hubo mucho pesar en la partida de Gissella, todos la encontraban muy injusta, nadie lo entiende, y luego que acaban de confirmar que hubo hasta llantos con la partida de ambos", declaró.

Bajo esta línea, la comunicadora añadió: "Manu González es muy querible, todo el el equipo lo lamentó mucho".

Finalmente, trascendió que tras estas sorpresivas desvinculaciones el espacio ya alista sus nuevos fichajes, donde nombres como Viviana Nunes y Laura Prieto estarían listos para integrarse al reestructurado panel.