Gonzalo Yáñez reveló complejo estado por falla multiorgánica: "Pude no haberla contado"

El músico Gonzalo Yáñez reveló que estuvo atravesando un complejo estado de salud que lo tuvo hospitalizado de gravedad en una clínica capitalina.

A través de sus redes sociales, el artista explicó que sufrió una falla multiorgánica severa tras empezar el jueves "con los síntomas de un cuadro que fue empeorando muy rápido hasta terminar el domingo internado en emergencia. Nunca me había sentido tan mal. Me explotaba el cuerpo".

"Me realizaron un sin fin de estudios tratando de entender qué era lo que me sucedía, e indicaron distintos tratamientos para intentar estabilizarme. Yo no tenía conciencia de la situación en la que me encontraba. Estaba realmente fuera de la realidad", relató.

En este contexto, el uruguayo señaló que "recién el lunes, ya fuera de riesgo, el doctor me hizo saber que el cuadro con el que entré a urgencia fue muy grave y de no haber llegado a tiempo pude no haberla contado".

"Recién ahí entendí el peso de todo lo sucedido, Ayer me dieron de alta y ya comencé la recuperación", agregó.

Finalmente, Yáñez afirmó que ya se encuentra recuperándose física y mentalmente, antes de los conciertos que tiene programados a fin de mes en el sur de Chile.