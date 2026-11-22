La empresa tecnológica estadounidense Google ha rechazado una petición del Gobierno británico para retirar de YouTube un video donde la esposa de Russell Brand lee un mensaje del actor en el que reivindica su inocencia de los delitos sexuales por los que cumple condena de diez años y medio, informó la BBC.

Según la cadena pública, la compañía "investiga el nuevo contenido" tras ser alertada por el Servicio de Prisiones de Inglaterra y Gales a instancias del Ministerio de Justicia, pero de momento ha decidido no eliminar la grabación, al considerar que en principio no viola sus normas.

El pasado domingo, Laura Brand leyó un mensaje de su marido en el podcast de ambos en YouTube, remitido por él desde la cárcel, en el que reivindica su inocencia.

"Como saben, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado. Algo extraño está ocurriendo. La buena noticia es que Cristo está con nosotros cuando lo elegimos, y yo lo elijo", afirmó el expresentador, que en 2024 se convirtió al cristianismo.

El Gobierno británico pidió entonces a Google que eliminara la filmación, al juzgar que podía resultar "dolorosa" para las víctimas de sus delitos.

Al conocer que de momento no piensa hacerlo, un portavoz del Ministerio de Justicia dijo a la BBC que el Ejecutivo no puede obligar a la empresa, sino que esta actuará según "sus términos y condiciones".

En un comunicado a la emisora, Google recordó que en septiembre de 2023 ya suspendió un canal de Brand en YouTube y desde entonces no puede monetizarlo en la plataforma.

Por su parte, Meta desactivó las cuentas del intérprete en Instagram y Facebook justo después de su condena el pasado 9 de noviembre a 10 años y medio de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

La Policía indicó que investiga otras denuncias contra Brand, de 51 años, que deberá cumplir al menos siete años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional.