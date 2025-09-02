Graham Greene, actor de "Bailando con Lobos" y "Crepúsculo", muere a los 73 años

El actor Graham Greene, reconocido por la película "Bailando con lobos" y "Crepúsculo", murió este lunes a los 73 años.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene", declaró su manager Gerry Jordan a la cadena CBC News.

En tanto, el agente Michael Greene declaró a Deadline que el deceso del intérprete se debió a "una larga enfermedad", destacando que el artista fue "un gran hombre de moral, ética y carácter".

Greene, miembro de la Nación Oneida, alcanzó la fama internacional con su papel del líder espiritual Ave que Patea en "Bailando con lobos" (1990), protagonizada y dirigida por Kevin Costner, que le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto.

Tras ese reconocimiento, el actor participó en producciones de Hollywood como "Maverick" (1994), "Duro de matar 3: La venganza" (1995), "Milagros inesperados" (1999), "Perros de nieve" (2002) y la popular "Crepúsculo: Luna Nueva" (2009).

Con una carrera de cinco décadas en el cine, televisión y teatro, el actor obtuvo reconocimientos como la Orden de Canadá en 2016, una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en 2022 y el Premio del Gobernador General a la Trayectoria Artística en 2025.

Entre sus proyectos pendientes de estreno se encuentran las películas "Ice Fall" y "Afterwards", que llegarán a las salas este mismo año.