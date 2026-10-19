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Tópicos: Magazine | Personajes

Hija de la actriz Luz Jiménez falleció en la avalancha en Portillo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Días antes la actriz había recibido un homenaje y había destacado el "premio" de tener a sus cuatro hijas.

Hija de la actriz Luz Jiménez falleció en la avalancha en Portillo
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Una de las víctimas fatales de la avalancha de nieve ocurrida en Portillo durante el fin de semana fue identificada como Magdalena Acuña Jiménez, una mujer de 56 años que es hija de la actriz Luz Jiménez (91).

Días antes de esta tragedia Jiménez recibió un sentido homenaje a la trayectoria en los Premios Cordillera. Allí la intérprete entregó un discurso y destacó la presencia de sus cuatro hijos en su vida.

"Mis cuatro hijas, que juntas con la actuación es lo que más quiero. Lo que más amo, a mis cuatro hijas y a la actuación. He sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien, es un premio a mi vida, a ser feliz", indicó Jiménez al recibir el galardón.

La identidad de Magdalena Acuña Jiménez se conoció un día después del accidente, donde tambié se identificó a Rodrigo Peña Troncoso como la segunda víctima fatal. En tanto los equipos de rescate detallaron que la búsqueda por el tercer fallecido se reanudará este jueves.

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