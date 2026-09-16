Hugo Valencia responde a Eduardo de la Iglesia tras polémica broma: "No tengo por qué no creer"

El periodista Hugo Valencia reaccionó a las disculpas que Eduardo de la Iglesia le ofreció luego de una polémica broma relacionada con su orientación sexual durante una emisión de "Plan Perfecto", situación que generó la molestia del panelista de "Zona de Estrellas".

El episodio ocurrió cuando De la Iglesia realizó un comentario que Valencia calificó públicamente como "pasivo-agresivo y homofóbico", por lo que posteriormente el conductor abordó la situación en pantalla y le ofreció disculpas, además de comunicarse previamente con él de manera privada.

La reacción de Hugo Valencia

Tras lo ocurrido, Valencia se refirió nuevamente al episodio y contó detalles de la conversación que sostuvo con De la Iglesia, asegurando que recibió mensajes de personas que trabajan en Chilevisión y que también cuestionaron el comentario.

"Me escribieron varias personas que trabajan en tu canal, Eduardo, más de una, para decirme que les había llamado mucho la atención lo que habías dicho tú", relató el periodista, agregando que algunos le señalaron que "no se lo esperaban de ti" y que otros consideraron que se trataba de un comentario homofóbico.

Valencia también explicó que, durante sus años de trayectoria en televisión, nunca había recibido de manera tan explícita una broma de ese tipo relacionada con su orientación sexual, aunque aseguró que decidió creer en las disculpas del animador

"Yo no tengo por qué no creer que sus disculpas son honestas", afirmó el periodista, quien además valoró que el conductor no solo se comunicara con él en privado, sino que posteriormente decidiera abordar públicamente la situación.

Finalmente, Valencia sostuvo que acepta las disculpas de su colega y que considera importante que De la Iglesia haya reconocido el error frente a las cámaras.