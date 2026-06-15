Ibai Llanos destrozado por la muerte del youtuber Gaspi

Tras el accidente aéreo de este domingo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, el streamer español Ibai Llanos despidió al youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz con un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Descansa en paz, Gaspi", expresó un destrozado Ibai mediante sus Stories de Instagram y, ante sus más de 15 millones de seguidores, señaló que el trasandino fue "una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida".

"Qué puta injusta es esta vida", lamentó el español, haciendo llegar un fuerte abrazo a la familia y los seres queridos del argentino.

El sentido mensaje que Ibai publicó en Instagram.

Gaspi había participado de "La Velada del Año V", evento de boxeo organizado por Ibai, con quien tenía una cercana amistad e incluso viajaron a Lima para realizar un video juntos.

A través de la red social X (antes conocida como Twitter), Ibai lanzó un mensaje aún más desgarrador: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi".

En el accidente fallecieron seis personas y en el plan de vuelo de uno de los helicópteros involucrado figuraban como pasajeros el productor audiovisual argentino Lucas Vignale, el músico estadounidense Oliver Tree y "Gaspi".

Las autoridades policiales de Río de Janeiro hasta el momento no han confirmado que los cuerpos hallados en el accidente pertenezcan a ellos.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.