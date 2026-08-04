Influencer Josefa Sáez expuso mensajes de odio y amenazas tras polémico vídeo
La joven, que causó controversia por darle wasabi a su perro, afirmó que fue fiscalizada por PDI y el SAG.
La joven, que causó controversia por darle wasabi a su perro, afirmó que fue fiscalizada por PDI y el SAG.
La influencer Josefa Sáez abordó las complejas consecuencias que enfrenta, a raíz de la polémica generada por el video en el que se le ve dándole wasabi a su perro.
Tras reactivar su cuenta de Instagram, plataforma que había cerrado luego de la controversia, la joven expuso los mensajes de odio y amenazas de muerte que ha recibido estos últimos días.
"No tienen idea de lo que puede estar pasando una persona. Detrás de cada pantalla hay una persona, familia y amigos, que leen y sienten (...) Mandar amenazas de muerte, incentivar el suicidio. Nunca debería normalizarse", expresó en los registros.
Bajo esta línea, la creadora de contenido aclaró que la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acudieron a su domicilio debido a las denuncias.
"Les cuento que la PDI y el SAG fueron a mi casa, y encontraron todo perfecto, perros y loros sanos. Dijeron que estaban preciosos y muy bien cuidados, nada que criticar", afirmó.
Posteriormente, la estudiante de derecho detalló cómo la polémica afectó sus vínculos laborales, luego de que Falabella y otras marcas decidieran poner fin a sus colaboraciones.
"Con ese odio masivo que generaron, hicieron que mi imagen se viera afectada, que me cerraran contratos y que me sienta mal conmigo misma por algo que no soy", indicó.
En este contexto, Sáez mencionó que "algunas marcas me dijeron que me iban a apoyar y después fue tanta la presión social que dijeron 'esto no representa a la marca'. Solo cedieron al odio".
"Siguen haciendo memes, videos y mandando este tipo de mensajes. No sé qué más quieren lograr francamente", sentenció.