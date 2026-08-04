Influencer Josefa Sáez expuso mensajes de odio y amenazas tras polémico vídeo

La influencer Josefa Sáez abordó las complejas consecuencias que enfrenta, a raíz de la polémica generada por el video en el que se le ve dándole wasabi a su perro.

Tras reactivar su cuenta de Instagram, plataforma que había cerrado luego de la controversia, la joven expuso los mensajes de odio y amenazas de muerte que ha recibido estos últimos días.

"No tienen idea de lo que puede estar pasando una persona. Detrás de cada pantalla hay una persona, familia y amigos, que leen y sienten (...) Mandar amenazas de muerte, incentivar el suicidio. Nunca debería normalizarse", expresó en los registros.

Bajo esta línea, la creadora de contenido aclaró que la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acudieron a su domicilio debido a las denuncias.

"Les cuento que la PDI y el SAG fueron a mi casa, y encontraron todo perfecto, perros y loros sanos. Dijeron que estaban preciosos y muy bien cuidados, nada que criticar", afirmó.

Las marcas que le dieron la espalda

Posteriormente, la estudiante de derecho detalló cómo la polémica afectó sus vínculos laborales, luego de que Falabella y otras marcas decidieran poner fin a sus colaboraciones.

"Con ese odio masivo que generaron, hicieron que mi imagen se viera afectada, que me cerraran contratos y que me sienta mal conmigo misma por algo que no soy", indicó.

En este contexto, Sáez mencionó que "algunas marcas me dijeron que me iban a apoyar y después fue tanta la presión social que dijeron 'esto no representa a la marca'. Solo cedieron al odio".

"Siguen haciendo memes, videos y mandando este tipo de mensajes. No sé qué más quieren lograr francamente", sentenció.