Influencer Josefa Sáez y su padre tras polémico video: "Ese perro no puede estar en mejores manos"

Tras la viralización de un polémico video donde la influencer Josefa Sáez y su padre Mario Sáez le dan un trozo de pescado con wasabi a su perro, ambos reaparecieron en redes sociales para pedir nuevamente disculpas y asegurar que la mascota "no puede estar en mejores manos".

La creadora de contenido enfrentó una masiva ola de críticas por el registro en el que su padre le da su perro Corso este ingrediente dañino para los caninos, lo que llevó a que los usuarios revivan antiguos videos donde sugiere operarle o "cortarle las alas" a un loro exótico.

Pese a las disculpas iniciales, que la llevaron a alejarse de las redes sociales por un tiempo, desde Falabella confirmaron el término de su alianza con Sáez, indicando a través de un comunicado que iniciaron una revisión de sus auspicios porque los hechos atentaban "contra los valores de la marca".

"Esta fue una de las peores semanas de mi vida"

"Esta fue una de las peores semanas de mi vida", aseguró al comenzar el video publicado este fin de semana en la red social TikTok.

Acompañada de su padre, dijo aceptar "las críticas y asumo la responsabilidad, porque acá somos uno, somos una familia, pero no creo que estas críticas tengan que convertirse en amenazas o en mensajes dirigidos a mi familia o insultos".

Sáez sostuvo que "las amenazas nunca deberían normalizarse, a pesar de que las críticas sean parte de las redes sociales".

La influencer pidió disculpas a su familia por la exposición de los últimos días a raíz de la polémica, además de pedir perdón tanto a sus amigos como a sus seguidores de redes sociales por la polémica.

Mario Sáez también habló y dijo entender la molestia y preocupación por la salud de la mascota de la familia, "pero el Corso es mi amigo, es mi partner, me acompaña para todos lados. Los que trabajan conmigo, mis amigos, la gente que me ha visto saben que ese perro no puede estar en mejores manos".

"Así que disculpas por cualquier malentendido y para adelante no más, apoyando a la 'guagüi' (Josefa). Aprendimos de esto y ahora tenemos mucho más cuidado con respecto a la información de nuestras mascotas", aseveró.

La creadora de contenido cerró el video agradeciendo a "todas las personas que me hicieron daño, porque después de dejarme botada y noqueada en la mitad del ring y hacerme pasar una de las peores semanas de mi vida, me enseñaron una lección que, como decía mi papá cuando chica, la guerrera más fuerte no es la que gana todas las batallas, sino la que decide seguir luchando cuando todo parece perdido".