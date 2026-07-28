Marca cortó relaciones con influencer Josefa Sáez tras dar wasabi a su perro

Tras la viralización de un polémico video donde la influencer Josefa Sáez y su papá le dan un trozo de pescado con wasabi a su perro, Falabella decidió terminar la relación comercial con la chilena por atentar "contra los valores de la marca".

La multitienda también cortó lazos comerciales con el podcast "Así Tal Cual", luego de que su panelista Teresita Durruty reconociera haber alimentado al perro de su familia con colillas de cigarro, para que sus padres no descubrieran que fumaba en su infancia.

Tanto la influencer como el podcast eran rostros auspiciados por la marca Falabella, lo que llevó a la empresa, inicialmente, a limitar los comentarios en sus redes sociales, para luego tomar la decisión institucional que poner término a la relación comercial en ambos casos.

"De manera inmediata comenzamos una revisión exhaustiva de nuestra política de auspicios y los criterios vigentes para la contratación de influencers, de manera de hacer valer los estándares que buscamos implementar en todo nuestro actuar", indicaron", señaló la multitienda en comunicado enviado a The Clinic, indicando que, "como parte de esta revisión, hemos acordado dar por finalizada la relación comercial con ambos involucrados".

Revisión de los acuerdos con influencers

Ambos casos de maltrato y crueldad animal se conocieron mediante videos viralizados en redes sociales en una misma semana, generando indignación entre los usuarios pese a tratarse de registros antiguos.

La situación obligó a la empresa a revisar los protocolos de todos sus acuerdos de auspicio con influencers y programas de cara a futuras relaciones comerciales, para evitar que se repitan casos similares que impacten negativamente la marca.

Esta polémica escaló hasta la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA), instancia donde se abordará la relación entre las marcas y los influencers, especialmente con respecto a sus contenidos.

Sáez subió un video a sus redes sociales disculpándose y asegurando que "todos pueden cometer errores", además de modificar la configuración de su cuenta de Instagram a privada para no recibir más críticas. Su colección de ropa, en tanto, está siendo vendida con importantes descuentos en la multitienda.

Mientras que "Así Tal Cual" eliminó de Spotify y YouTube todos los episodios de su podcast, además de borrar su cuenta de Instagram.