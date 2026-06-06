Influencer y ex "Fiebre de Baile" Diego Pánico en riesgo vital

En las últimas horas se conoció que el influencer y exparticipante de "Fiebre de Baile" Diego Pánico está en riesgo vital debido a un trombosis en una pierna.

Fue la modelo y panelista de TV Adriana Barrientos quien informó el delicado estado de salud del influencer de 20 años.

"Vengo recién saliendo de la Clínica Cordillera. Diego está en riesgo vital, está en este minuto en la UTI, entró por ley de urgencia y está con una trombosis en la pierna sumamente complicada", dijo Barrientos en un audio difundido en redes sociales.

En las últimas horas, la propia Barrientos ha compartido en sus redes sociales peticiones de cadena de oración por el joven oriundo de Los Ángeles.