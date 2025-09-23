James Van Der Beek, con cáncer colorrectal, participó a distancia en reunión de "Dawson’s Creek"

El actor James Van Der Beek, recordado por su papel como Dawson Leery en la exitosa serie juvenil "Dawson's Creek," sorprendió a los asistentes de la esperada reunión del elenco al aparecer de manera virtual, luego de cancelar su participación presencial por problemas de salud.

El evento, celebrado este lunes en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, marcó el reencuentro de las principales figuras de la producción tras más de dos décadas.

Van Der Beek, diagnosticado en 2024 con cáncer colorrectal en etapa 3, había anunciado un día antes que no podría estar presente debido a "dos virus estomacales" que lo obligaron a cancelar su participación en el evento, realizada en beneficio de la organización F Cancer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Van Der Beek (@vanderjames)

"No puedo creer que no voy a poder abrazar a mis compañeros. Quería estar sobre ese escenario y agradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche", expresó en un emotivo video pregrabado proyectado durante la velada, según consignó People.

James Van Der Beek surprised fans with an emotional message during the 'Dawson's Creek' reunion, after being forced to miss the event due to developing two stomach viruses.



"I wanted to stand on this stage and thank every single person in this theater," the actor, who's… pic.twitter.com/byYZy5rYKh — Entertainment Tonight (@etnow) September 23, 2025

El evento contó con la presencia de Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps y otros integrantes del reparto original, quienes realizaron la lectura del guion del primer episodio estrenado en 1998.

Además, la esposa de Van Der Beek, Kimberly, y los hijos de la pareja subieron al escenario para entonar "I Don't Want to Wait", la icónica canción de Paula Cole que acompañó a la serie durante sus seis temporadas.