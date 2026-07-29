Jared Leto rompe el silencio y niega acusaciones de agresión sexual

El actor y músico Jared Leto rompió el silencio para negar las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra cuatro adolescentes, quienes dieron a conocer los hechos a través de un documental de la BBC.

Según el programa, titulado "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", el líder de Thirty Seconds to Mars habría abusado de al menos diez mujeres entre 2002 y 2016.

En el reportaje, cuatro de las denunciantes revelaron haber sido víctimas de abuso sexual, violación y hostigamiento por parte del artista, cuando tenían entre 16 y 19 años.

En tanto, una quinta persona señaló haber recibido un comentario obsceno por parte del intérprete a los 14 años, mientras que otras cuatro mujeres aseguraron haber recibido alarmantes llamadas del cantante cuando eran más jóvenes, señalándolas como "extrañas y a menudo muy sexuales".

Asimismo, la cadena británica recogió las declaraciones de extrabajadores de la banda, quienes aseguraron sentirse incómodos por las constantes interacciones del músico con menores de edad.

Jared Leto rompe el silencio

Por su parte, el ganador del Oscar por su papel en "Dallas Buyers Club" respondió a las graves acusaciones a través de sus representantes.

"Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estás acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", aseguró en el documento, obtenido por The Hollywood Reporter.