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Tópicos: Magazine | Personajes

JC Rodríguez y Vasco Moulian se enfrentaron por Danilo 21: "Esto no te lo voy a permitir"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conductor y el actor protagonizaron un duro cruce a raíz de una columna en la que Moulian cuestionaba el paso del influencer por la TV abierta.

JC Rodríguez y Vasco Moulian se enfrentaron por Danilo 21:
 EFE

"Le da una serie de consejos a Danilo de algo que él no hacía en Mega", cuestionó Rodríguez.

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Julio César Rodríguez protagonizó un tenso cruce con Vasco Moulian a raíz de la columna firmada por el jurado de "Fiebre de Canto" en la que analizó el paso por televisión del comentarista de farándula Danilo 21, donde aseguraba que el influencer no tenía lo necesario para estar en TV abierta.

En el podcast "Seré Weón?", donde participan los tres, Moulian intentó defender su análisis, pero recibiendo una dura respuesta de Rodríguez: "Es una columna completamente… ¡A lugar, huevón! Tu columna no tiene patas ni cabeza con respecto a Danilo".

Aunque Moulian le contestó que esa era su opinión, el conductor apuntó al contenido profesional de la columna e hizo una diferenciación entre los oficios de ambos.

"No para mí, Vasco. No, no, no. Es que no te voy a permitir algunas cosas (…) porque tú eres actor y yo soy periodista. Y esto no te lo voy a permitir. Si tú querías actuar, aquí actúa, pero yo soy periodista", remarcó.

Incluso, Rodríguez cuestionó que Moulian atribuyera a Danilo 21 algunas funciones que no correspondían a las que desarrollaba en Mega, canal que el influencer abandona este miércoles. "Le da una serie de consejos a Danilo de algo que él no hacía en Mega", aseveró.

Finalmente, con clara ironía, el conductor optó por dar por cerrada la discusión al decirle "quédate con la copa. Ganaste, Vasco".

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