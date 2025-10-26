Jean Philippe Cretton respondió a dichos de Rayén Araya: "No me parece correcto"

Con molestia reaccionó Jean Philippe Cretton a los dichos de su colega Rayén Araya luego de que se especulara con un posible romance entre ambos.

Al ser consultada, Araya emitió una ambigua declaración que no aclaró ni descartó su situación sentimental con Cretton. "Es verdad que cuando uno pasa muchas horas trabajando con la misma gente surgen otras relaciones... tenemos complicidades que pueden dar pie a otras cosas", señaló la periodista.

Sus dichos no cayeron bien en el músico, quien fue enfático en descartar cualquier posibilidad amorosa con su compañera en el podcast "Power Trio".

"Con Rayén no pasó, no pasa ni pasará nada que no sea lo estrictamente al podcast que tenemos. Este caso en puntual ya me tiene así como bastante empelotado, ya, siento que ha sido mucho", indicó a "Only Fama".

"No me pareció correcto lo que dijo, es algo que se lo manifesté y lo conversamos, porque aquí no hay nada de eso, de lo que se está planteando. Yo valoro mucho mi tranquilidad, mi calma, que precisamente me la entrega precisamente la soltería", agregó Jean Philippe Cretton.