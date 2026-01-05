Jimmy Kimmel agradeció al Presidente Trump por "todas las ridiculeces que hace cada día"

El comediante Jimmy Kimmel envió un duro mensaje al presidente Donald Trump tras ganar un premio Critics' Choice Awards por su programa de televisión.

En la ceremonia, celebrada este domingo, Kimmel volvió a arremeter contra el mandatario estadounidense, a quien llamó en tono burlesco "Donald Jennifer Trump".

Al recibir el galardón a Mejor Programa Talkshow, el presentador recordó el insólito reconocimiento que le dieron a Trump en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y bromeó diciendo que "un premio Fifa de la Paz hubiese sido mejor, pero esto está bien".

"Por sobre todo quiero agradecerle al presidente Donald Jennifer Trump, porque sin él nos iríamos con las manos vacías esta noche. Gracias, señor Presidente por todas las ridiculeces que hace cada día. Han sido semanas excecionales y no podemos esperar para salir al aire y hablar de ellas", remató Jimmy Kimmel.

En septiembre pasado el programa de Kimmel fue suspendido por sus dichos sobre Charlie Kirk, el activista de ultraderecha asesinado durante un acto político.

La noticia fue celebrada por Trump, pero se generó una controversia pública que obligó a los responsables a revertir su decisión y el programa regresó.