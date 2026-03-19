Jorge Valdivia confirma romance con periodista: compartió romántica foto en redes

El exfutbolista Jorge Valdivia presentó públicamente a su nueva pareja mediante redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el Mago puso fin a los rumores y compartió una romántica fotografía con Priscilla "Titi" Armenakis, periodista y empresaria ligada al rubro de viajes.

Según reportes, la comunicadora y el ex de Daniela Aránguiz se conocieron por amigos en común y llevarían alrededor de tres meses de relación.

En la imagen, la pareja aparece posando junto a un ramo de flores en medio de la celebración del cumpleaños de Armenakis.

Asimismo, la reportera de farándula Cecilia Gutiérrez reveló que Valdivia -que enfrenta un proceso judicial debido a una denuncia por abuso sexual- consiguió un permiso especial en enero, pasando sus vacaciones con sus hijos y la periodista en el sur de Chile.

Esta relación corresponde al primer romance del exdeportista desde su quiebre con la exdiputada Maite Orsini.