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Tópicos: Magazine | Personajes

Jorge Valdivia confirma romance con periodista: compartió romántica foto en redes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista decidió poner fin a los rumores y oficializar su relación con Titi Armenakis.

Jorge Valdivia confirma romance con periodista: compartió romántica foto en redes
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El exfutbolista Jorge Valdivia presentó públicamente a su nueva pareja mediante redes sociales. 

A través de su cuenta de Instagram, el Mago puso fin a los rumores y compartió una romántica fotografía con Priscilla "Titi" Armenakis, periodista y empresaria ligada al rubro de viajes. 

Según reportes, la comunicadora y el ex de Daniela Aránguiz se conocieron por amigos en común y llevarían alrededor de tres meses de relación. 

En la imagen, la pareja aparece posando junto a un ramo de flores en medio de la celebración del cumpleaños de Armenakis. 

Asimismo, la reportera de farándula Cecilia Gutiérrez reveló que Valdivia -que enfrenta un proceso judicial debido a una denuncia por abuso sexual- consiguió un permiso especial en enero, pasando sus vacaciones con sus hijos y la periodista en el sur de Chile.

Esta relación corresponde al primer romance del exdeportista desde su quiebre con la exdiputada Maite Orsini. 

Jorge Valdivia presentó a su nueva pareja en redes sociales

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