Junior Playboy tras querella de Pamela Díaz: "No miento y a nada le temo"

José Luis Concha, mejor conocido como Junior Playboy, reaccionó a la demanda por injurias y calumnias que Pamela Díaz puso en su contra, luego de que el chico reality acusara a la animadora de llevar droga a los realities.

"Yo no miento y a nada le temo", dijo lanzando besos a la cámara en un registro que publicó en su cuenta de Instagram, luego de que la figura de Canal 13 presentara una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra Concha por "injurias y calumnias por medios de comunicación".

Esto a raíz de las declaraciones que Junior Playboy emitió en el programa web "Cuéntamelo todo y exagera", donde acusó que "Pamela Diaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality".

El ex "Tierra Brava", que compartió con La Fiera en dicho espacio, reaccionó a la demanda de Díaz con clara ironía y hablando de forma cantada, en un video en el que dice haber sido "demandado por la mujer que yo no amo y no siento aun lo que siente ella por mí. Creo que puede estar confundida en este tiempo, la luna ha tenido su movimiento y yo me sigo moviendo".

"Esto va para ti, mujer. No es la manera de llegar hacia mí", agregó en el registro, apuntando directamente a La Fiera sin mencionarla: "No digo tu nombre porque ya nos veremos en el tribunal, juicio total".

"No sabía que decir la verdad estaba prohibido en el 2026"

"Real hasta la muerte ese es mi lema aquí y en la quebrá del ají. Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en el 2026", escribió en el texto de la publicación, donde añadió que Chile es un país con libre expresión y "la verdad siempre sale a la luz, no se puede tapar el sol con un dedo más aun cuando ese dedo está sucio de verdad".

Además, Helhue Sukni, conocida como "la abogada de los narcos" y por sus apariciones en la farándula chilena, figura como la patrocinante de Díaz.