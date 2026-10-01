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Tópicos: Magazine | Personajes

Justicia confirma que Canal 13 deberá pedir disculpas públicas a Kaminski por reportaje de "Bienvenidos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la medida por un episodio emitido en 2020, que vinculó al comunicador con una supuesta estafa por $80 millones.

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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que Canal 13 deberá ofrecer disculpas públicas a Francisco Kaminski por un reportaje emitido hace casi seis años en el matinal "Bienvenidos".

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2020, cuando el programa abordó una acusación realizada por un productor de eventos contra el comunicador, quien fue vinculado a una supuesta estafa por $80 millones.

Según la demanda presentada posteriormente, el espacio habría expuesto al exlocutor radial y lo habría asociado con una estafa sin fundamentos, situación que posteriormente fue desestimada por la justicia.

Tras aquella emisión, el animador presentó junto a su entonces esposa, Carla Jara, una demanda contra la estación de Inés Matte Urrejola y su entonces representante, Maximiliano Luksic, acusando un supuesto "asesinato de imagen".

Asimismo, la acción judicial contemplaba una indemnización superior a los $530 millones, aunque la resolución conocida ahora establece que las disculpas públicas deberán ser dirigidas únicamente a Kaminski y no a Jara.

La sentencia, firmada el 30 de septiembre de 2026 por la jueza María Soledad Espina, establece que Canal 13 deberá ofrecer las disculpas dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, en un programa televisivo de igual o similar naturaleza, características, contenido y horario de emisión que "Bienvenidos", mientras que cada parte deberá asumir sus propias costas del juicio.

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