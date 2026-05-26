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Tópicos: Magazine | Personajes

Katherine Orellana y su complejo estado de salud: "Sólo Dios sabe de dónde me sacó"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Esto le puede pasar a quien sea", aseguró la cantante que estuvo en riesgo vital tras ser hospitalizada por una peritonitis.

Katherine Orellana y su complejo estado de salud:
 FB Kathy Orellana

La artista explicó todo partió a raíz de la cirugía bariátrica a la que se sometió hace años.

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La cantante Katherine Orellana actualizó su complejo estado de salud luego de ser hospitalizada por una peritonitis que incluso la tuvo en riesgo vital, expresando que "sólo Dios sabe de dónde me sacó".

Mediante sus redes sociales, la exRojo agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos días y compartió videos y postales de sus días hospitalizada, dejando ver un positivo estado de ánimo.

"Esto le puede pasar a quien sea", escribió Orellana en la publicación, haciendo un llamado a poner "ojo con dolores a los que ya hacemos parte de nosotros ese dolor. Que no lo normalicemos".

En el último capítulo de "Primer Plano", la artista explicó todo partió a raíz de la cirugía bariátrica a la que se sometió hace años.

"Estuve en riesgo vital. Se me perforó parte de mi intestino porque tenía unas úlceras que fueron desde, digamos, el bypass gástrico, y no me cuidé", contó.

Aunque el registro de sus días en el hospital también los compartió en su perfil de Instagram, al cierre de esta nota aquella cuenta en la red social se encuentra deshabilitada.

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