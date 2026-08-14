Kel Calderón anunció su retiro de las redes sociales: "Necesito tomarme un tiempo"

La influencer Kel Calderón anunció su retiro temporal de las redes sociales tras 15 años generando contenidos en la plataforma Instagram.

A través de un sentido posteo en la misma red social, la hija de Raquel Argandoña señaló que "abrí mi Instagram en 2011 y, desde entonces, nunca me he desconectado de verdad".

"Entre compartir mi vida y sentir que tengo que registrarla constantemente, en algún momento empecé a estar más pendiente de capturar los momentos que de realmente vivirlos", relató.

En ese sentido Calderón aseguró que "últimamente he sentido que necesito bajar un poco el ruido, soltar el teléfono y volver a estar presente", y que su objetivo es "leer sin mirar las notificaciones, conversar sin pensar en grabar, estar con las personas que quiero sin sentir que todo tiene que transformarse en contenido".

"Amo las redes sociales y sé que este espacio sigue siendo mi casa, pero hoy necesito tomarme un tiempito para mí", concluyó.