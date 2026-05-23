Kika Silva y viudo de Javiera Suárez confirman romance
Tras varios rumores, la modelo y el doctor Cristián Arriagada compartieron una foto juntos.
Tras varios rumores, la modelo y el doctor Cristián Arriagada compartieron una foto juntos.
El doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez, confirmó su relación con Kika Silva.
Tras varios rumores, el conocido cirujano compartió una postal en Instagram donde aparece de la mano con la modelo.
En tanto, Cecilia Gutiérrez había dado a conocer el romance, revelando imágenes de la pareja en el aeropuerto: "Ella era amiga del doctor Arriagada hace tiempo, comparten algunas marcas en donde son embajadores", comentó.
Asimismo, la reportera de farándula indicó que "hace un par de semamas están saliendo, están pololeando".
Cabe recordar que, luego del fallecimiento de su esposa, Arriagada se vio involucrado sentimentalmente con Daniela Nicolás, quien calificó al profesional de la salud como "un hombre tan malo y tan narcisista".
Por su parte, Silva confirmó el fin de su matrimonio con Gonzalo Valenzuela -con quien se casó en 2024- a inicios de este año.