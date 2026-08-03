La divertida salida de guión de Soledad Onetto: Pancho Saavedra y "Socios por Chile" la desafiaron

Una divertida salida de libreto protagonizó Soledad Onetto durante la edición dominicial del noticiero "Teletrece".

El programa antecedió el estreno de la nueva temporada de "Socios por Chile", la cual estará marcada por diversos lugares con nombres insólitos. Mientras se presentaba una nota sobre los nuevos episodios, el propio Pancho Saavedra desafió a Onetto a sumarse a la promoción.

"A nosotros nos encantaría; creo que es justo y necesario que digas desde qué lugar comenzamos hasta cuál terminamos en 'Socios por Chile'", le pidió Saavedra, y Jorge Zalabeta la alentó y señaló que "si no lo dices tú, no nos va a ir bien".

Sin dudarlo, la periodista se puso a tono y dijo: "Nuestros socios, entonces, que partieron en Agua de la Zorra y van a terminar en La Punta del Pico", sacando risas a los animadores de "Socios por Chile".

"Los quiero, chicos. Que les vaya muy bien; nos vamos a la pausa. Voy a ver si a la vuelta sigo o no", cerró Soledad Onetto antes de enviar el noticero a la tanda comercial.