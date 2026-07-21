De Agua de la Zorra a La Cresta: Zabaleta, Saavedra y Ruminot visitarán insólitos lugares en "Socios por Chile"

El exitoso programa "Socios por Chile", conducido por Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, regresará con una nueva temporada a Canal 13.

En estos nuevos episodios el trío visitará diversos lugares de Chile que se caracterizan por sus insólitos y cómicos nombres. "Lo más entretenido de ir a todos estos lugares es descubrir que hay una razón para que se llamen así y desde ahí descubrimos historias únicas y llenas de grandes sorpresas", explicó Zabaleta.

Entre los lugares que recorrerán se encuentran Agua de la Zorra (Huentelauquén), Chigualoco (Los Vilos), Entrepiernas (Quilleco), La Cresta (Contulmo), La Punta del Pico (La Serena) o Puente Hediondo (Panguipulli), entre otros.

"Todo lo que pasa en estos lugares es genial, como, por ejemplo, saber cuál es el gentilicio en Agua de la Zorra o La Punta del Pico. De verdad que se viene una temporada llena de aventuras como las que nos gustan a nosotros y, por supuesto, al público", complementó Pancho Saavedra.

El reestreno de "Socios por Chile" en Canal 13 está fijado para este domingo 2 de agosto en horario prime.