Laura Prieto tuvo amargo lanzamiento: "Me patearon dos días antes…"

La actriz y exchica reality Laura Prieto vivió momentos de dulce y agraz, pues lanzó una línea de carteras que ella misma diseñó, pero el estreno en sociedad de esa creación coincidió con el término de su relación de pareja.

Prieto, quien durante agosto protagonizó una errática transmisión en vivo en redes sociales, confesó en el evento que estaba soltera nuevamente: "Estoy soltera, chiquillos. No quiero funar a nadie, pero me patearon dos días antes de mi lanzamiento".

Consultada por el programa "Alfombra Roja" (Canal 13), la mediática profundizó sobre el momento: "Es una mezcolanza, como un duelo que estoy viviendo, porque es una relación que yo tenía muchas expectativas, trabajé mucho para que eso funcionara".

No obstante, se centró en "VERSUS" -como se llama su línea de carteras-, pues "si hay algo que me da estabilidad es mi trabajo. Vibro con cada cosa que hago".

Prieto estaba en pareja hace unos meses y también en agosto pasado había hecho pública su relación con Cristóbal, un vecino y músico que "no tiene que ver con la televisión".