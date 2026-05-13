"Le pertenece legítimamente": Cata Vallejos responde a querella por "apropiación indebida"

La modelo Cata Vallejos respondió a las acusaciones de Eric Garrido, director comunal de Miss Universo La Reina, quien presentó una querella criminal en su contra por apropiación indebida.

Luego de que la influencer fuera destituida del certamen por "incumplimiento de funciones", el querellante afirmó que esta se quedó con una serie especies, avaluadas en más de $7 millones.

Entre los objetos mencionados por Garrido, se incluyen la corona de aproximadamente $3 millones que, según probó Vallejos, le pertenece.

Cata Vallejos responde a querella

Mediante redes sociales, la ex Calle 7 respondió a las acusaciones de Garrido, afirmando sentirse "profundamente afectada y vulnerada por la situación".

En este contexto, la exchica reality -y actual representante de Pucón en el concurso de belleza- señaló que se trata de una "difusión de mentiras, calumnias y acusaciones completamente falsas que dañan gravemente mi imagen y mi integridad personal".

"Existen pruebas contundentes que desmienten cada una de las afirmaciones realizadas en mi contra, y estas serán presentadas y defendidas con total transparencia", complementó.

Diseñadores respaldan a Cata Vallejos

Por su parte, José Saltaren, diseñador de la corona en cuestión, salió en defensa de Cata, asegurando que "entrega de dicha corona fue fruto de una negociación formal realizada con la organización Miss Universo La Reina, la cual fue debidamente aceptada por nuestra parte, considerando la alta estima y reconocimiento que merece la señorita Cata Vallejos".

"En consecuencia, esta pieza le pertenece legítimamente a ella", expresó en un escrito, asegurando que "rechazan de manera categórica cualquier intento o reclamo de terceros dirigido hacia la señorita Cata Vallejos en relación con la posesión de esta emblemática joya, la cual desde su inicio fue solicitada, diseñada y enviada expresamente para el uso de la señorita Cata Vallejos".

Asimismo, el diseñador Luis Uribe, encargado de uno de los vestidos mencionados en la acción judicial, salió a aclarar que había llegado a un acuerdo con Garrido, donde se suponía que debía devolver los atuendos tras ser utilizados en una sesión fotográfica.

Sin embargo, el encargado comunal no devolvió el vestido en la fecha acordada y, al recibir los reclamos de Uribe, este lo ignoró en tres ocasiones, una mientras estaba en Isla de Pascua, y, al enterarse que Vallejos fue destituida, se puso en contacto directo con ella.

"Ella (Cata) no tenía idea de lo sucedido. Me dice que el señor (Garrido) dejó una maleta botada allá en la isla y no tenía de quién eran los diseños. Pero dijo que ella se haría cargo de devolver mi diseño y también de cumplir con la publicidad que se había ofrecido en su nombre", explicó.