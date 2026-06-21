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Tópicos: Magazine | Personajes

"Llegó Roma": Rocío Toscano confirma el nacimiento de su hija con emotivo posteo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz, que se convirtió en madre por tercera vez, confirmó el nacimiento de la pequeña con un emotivo posteo.

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La actriz Rocío Toscano se convirtió en madre por tercera vez este fin de semana. 

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete confirmó el nacimiento de su hija, fruto de su relación con el futbolista Agustín Ambiado, su actual pareja. 

"Llegó Roma hoy para darnos mucho amor y a enseñarnos lo que necesitemos aprender", escribió en el posteo, señalando que el nombre completo de la recién nacida es Roma Lucía Ambiado Toscano.

Asimismo, la artista aprovechó para dedicar unas palabras al deportista: "Agradecida de tener tremendo hombre a mi lado. Estoy segura que lo harás increíble, mi amor. Bueno, ya lo haces increíble. Qué hermosa es la vida", expresó. 

Cabe recordar que Toscano, de 32 años, también es madre de los mellizos Alma y Luca, nacidos a finales de 2021. 

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