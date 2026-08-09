Lorena Bosch y su parecido con la alcaldesa Ripamonti: "Tenemos que hacer un crossover"

La actriz Lorena Bosch se refirió a su parecido físico con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

En conversación con La Cuarta, la intérprete bromeó sobre la similitud con la jefa comunal, deslizando la posibilidad de hacer un proyecto juntas.

"Me han dicho mucho que me parezco a la Maca y a ella también. De hecho las dos lo sabemos y en algún momento lo hemos comentado, como: 'Tenemos que hacer un crossover, me muero de ganas'", comentó entre risas.

No obstante, la estrella de "Soltera otra vez" aclaró que no cree que sean idénticas, aunque "tenemos un aire. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, pero nunca hemos compartido un café".

Asimismo, la artista reveló una particular anécdota ocurrida cuando la edil -en su rol de abogada- compartía vídeos explicativos sobre el proceso constituyente.

"Mucha gente me escribía felicitándome y diciendo 'qué buen personaje' y 'qué bacán lo que estás haciendo', y yo: '¿Qué cosa estoy haciendo? No sé'", recordó.