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Tópicos: Magazine | Personajes

Los cargos contra Camilo Huerta en investigación por tráfico de drogas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El modelo será formalizado este martes tras su detención en el Aeropuerto de Santiago.

Los cargos contra Camilo Huerta en investigación por tráfico de drogas
 Canal 13

Huerta era dueño de uno de los dispensarios de marihuana medicinal investigados.

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El chico reality Camilo Huerta será formalizado este martes luego de ser detenido por la investigación por tráfico de drogas que pesa en contra.

La detención del preparador físico se concretó durante la mañana de este lunes en el Aeropuerto de Santiago tras arribar a Chile desde Miami, donde se encontraba junto a su actual pareja Paula Pavic.

El nombre del modelo es parte de la lista de sospechosos que son indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, en el marco de la investigación denominada "Imperio de Ámsterdam".

Liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, la indagatoria determinó que esta organización comercializaba drogas, principalmente cannabis, a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida.

Esto derivó en diligencias y allanamientos por parte de Carabineros el pasado jueves a más de 40 locales ubicados entre las regiones de Antofagasta y Aysén, incluyendo la Región Metropolitana, dejando 72 detenidos.

Huerta, quien era dueño de uno de los dispensarios de marihuana medicinal investigados, será formalizado durante la jornada de este martes junto a los otros detenidos de este caso.

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