Luis Dubó por recortes del Gobierno: "Es un acto impúdico, absurdo, estúpido"

El actor Luis Dubó lanzó una dura crítica contra el Gobierno de José Antonio Kast debido a los recientes recortes presupuestarios en el sector cultural, calificando la medida como un "acto impúdico, absurdo y estúpido".

En conversación con La Cuarta, el intérprete se declaró "optimista" frente a los recortes en Cultura, señalando que vendrá "una respuesta creativa muy contundente".

En este contexto, el artista enfatizó que restarle valor al arte es un "error fundacional" por parte de las autoridades.

"Es un error fundacional, fundamental no entender el valor de la actividad artística creativa, pero es imposible educar a quienes nos gobiernan. Ya son personas que tienen una manera de pensar anquilosada y, desgraciadamente, están precarizándonos mucho más de lo que ya estábamos precarizados", argumentó.

Asimismo, Dubó lapidó la desconexión que, a su juicio, existe entre los gobernantes y la ciudanía, apuntando a la temporalidad de la actual administración.

"Creo que hay mucha gente que está en la gobernanza que no conoce la vida, no sabe cómo es la vida realmente. Están lejos de la vida, viven lejos, están siempre lejos de la realidad. No solo en términos del Ministerio de las Culturas, sino en términos generales. La realidad respira y se representa por sus oficiantes, y los oficiantes somos personas que no vamos a parar de trabajar, porque de eso vivimos. Entonces lo de los recortes es un acto impúdico, absurdo, estúpido, que no tiene ninguna posibilidad de sostenerse en el tiempo", lanzó.

Finalmente, el actor concluyó sus declaraciones señalando que "el gobierno pierde el tiempo, porque también es temporáneo. Es temporáneo que un país como el nuestro, que está lleno de riquezas, sea explotado por una potencia que también está en decadencia. Entonces es como que este país se cuelga de algo".