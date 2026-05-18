Madre de Claudio Iturra recordó al comunicador a dos años de su muerte
El comunicador murió a los 43 años en mayo de 2024.
El periodista especializado en viajes falleció cuando se encontraba en el domicilio de su madre.
El comunicador murió a los 43 años en mayo de 2024.
El periodista especializado en viajes falleció cuando se encontraba en el domicilio de su madre.
Mónica Jáuregui, madre de Claudio Iturra, publicó una conmovedora fotografía en sus redes sociales en recuerdo de su hijo, a pocos días de que se cumplan dos años de su muerte.
"Van hacer 2 años hijo que te fuiste" (sic), escribió Jáuregui en su cuenta de Instagram, compartiendo una postal en la que se ve al comunicador de Canal 13 sonriendo y abrazando una estatua de Buda, recuerdo de uno de sus tantos viajes.
El periodista especializado en viajes falleció a los 43 años el 23 de mayo de 2024 cuando se encontraba en el domicilio de su madre, donde presentó problemas para respirar.
Ante la emergencia, la mujer llamó a la Clínica Alemana y personal médico concurrió al lugar. Tras efectuar las maniobras de reanimación, el equipo decretó el deceso del periodista con un infarto agudo al miocardio.