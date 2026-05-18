Madre de Claudio Iturra recordó al comunicador a dos años de su muerte

Mónica Jáuregui, madre de Claudio Iturra, publicó una conmovedora fotografía en sus redes sociales en recuerdo de su hijo, a pocos días de que se cumplan dos años de su muerte.

"Van hacer 2 años hijo que te fuiste" (sic), escribió Jáuregui en su cuenta de Instagram, compartiendo una postal en la que se ve al comunicador de Canal 13 sonriendo y abrazando una estatua de Buda, recuerdo de uno de sus tantos viajes.

El periodista especializado en viajes falleció a los 43 años el 23 de mayo de 2024 cuando se encontraba en el domicilio de su madre, donde presentó problemas para respirar.

Ante la emergencia, la mujer llamó a la Clínica Alemana y personal médico concurrió al lugar. Tras efectuar las maniobras de reanimación, el equipo decretó el deceso del periodista con un infarto agudo al miocardio.