Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.6°
Humedad11%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Madre de Claudio Iturra recordó al comunicador a dos años de su muerte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comunicador murió a los 43 años en mayo de 2024.

Madre de Claudio Iturra recordó al comunicador a dos años de su muerte
 IG @mjaureguit

El periodista especializado en viajes falleció cuando se encontraba en el domicilio de su madre.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mónica Jáuregui, madre de Claudio Iturra, publicó una conmovedora fotografía en sus redes sociales en recuerdo de su hijo, a pocos días de que se cumplan dos años de su muerte.

"Van hacer 2 años hijo que te fuiste" (sic), escribió Jáuregui en su cuenta de Instagram, compartiendo una postal en la que se ve al comunicador de Canal 13 sonriendo y abrazando una estatua de Buda, recuerdo de uno de sus tantos viajes.

El periodista especializado en viajes falleció a los 43 años el 23 de mayo de 2024 cuando se encontraba en el domicilio de su madre, donde presentó problemas para respirar.

Ante la emergencia, la mujer llamó a la Clínica Alemana y personal médico concurrió al lugar. Tras efectuar las maniobras de reanimación, el equipo decretó el deceso del periodista con un infarto agudo al miocardio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada