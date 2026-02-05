Maly Jorquiera se emocionó hablando de su hijo y de Sergio Freire: "Fue muy doloroso"

La comediante Maly Jorquiera se emocionó al hablar de su reciente quiebre con Sergio Freire y de la crianza de su hijo en común.

En conversación con el podcast Ojo y Vanguardia, la ex "El Club de la Comedia" se refirió a su separación de Freire luego de que circularan en la prensa rumores de una supuesta infidelidad del humorista.

"El último tiempo la exposición de mi vida privada ha sido muy doloroso, muy doloroso. Un costo muy alto, eso sí lo cambiaría, pero no lo puedo cambiar y tengo que aceptarlo, y continuar. Pero eso no lo vi venir, que yo era tan pública, como yo no cacho. No cachaba que era tan pública, yo iba por la vida no más", aseguró.

La situación explotó mediáticamente en 2024 y significó la separación de la pareja, pese a que en la actualidad mantienen una buena relación.

Sobre cómo lo enfrentó su hijo, Jorquiera indicó para ella lo más importante fue "haberle transmitido que siempre hay que hacerse respetar, y poner los límites y el autocuidado, que siempre se haga respetar, que no haga nada que no quiera, excepto trabajar".