¿Mantenido por su pareja? Kaminski sale al paso de rumores sobre supuestos problemas económicos

Durante la última emisión del programa "No es lo mismo" (Tevex), Maxi Fuentes aseguró que Francisco Kaminski atraviesa un complejo momento financiero.

Según el panelista, el animador estaría sin trabajo a raíz de su vínculo con el "Rey de Meiggs", asesinado en 2025, y viviendo en Viña del Mar junto a su pareja, Stephanie Finney.

"Creo que Kaminski está recibiendo pensión de la polola, creo que a la mujer la manda a trabajar, creo que le dice que no se junte con nadie, está viviendo en el departamento de ella, creo que no tiene ni para hacer cantar un ciego", señaló el opinólogo.

Asimismo, Fuentes comentó que, debido a la falta de ingresos, un familiar se estaría haciendo cargo de la pensión alimenticia del hijo que el comunicador comparte con Carla Jara.

"Está pagando una pensión de $1.800.000 (...) pero como no está recibiendo ni uno, y está viviendo de la pensión de la polola que es la prima de nuestro excompañero, Martín González (...) le está pechando todo, y saben qué, la que está pagando es la abuelita, no sé si es paterna o materna", mencionó, añadiendo que es "la misma abuelita la que le prestó 300 millones para que se pusiera al día tras el escándalo del Rey de Meiggs".

Finalmente, la figura televisiva indicó que el exlocutor radial debió dejar el lugar donde vivía en la comuna de Las Condes. "Quedó si pega, no está recibiendo ni uno. Tuvo que entregar el departamento que le allanaron en Las Condes", sentenció.

Kaminski aclara su presente ecónomico

Tras estas declaraciones, Kaminski aclaró la información sobre su presente financiero al portal Lima Limón, asegurando que todo es "una mentira absoluta".

"Puras mentiras como siempre", partió diciendo. "¿Qué mas se puede esperar de Maxi Fuentes? Yo tengo trabajo y nunca nadie me ha mantenido", agregó.

Para cerrar, el ex de Camila Andrade lamentó "que sigan inventando cosas y publicando cosas sin ir a la fuente".