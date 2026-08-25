María José Prieto tras muerte de su hermana: "La indolencia nos está destruyendo"

La actriz María José Prieto habló por primera vez sobre la muerte de su hermana Paz Prieto, quien falleció durante la madrugada del domingo tras ser atropellada en la comuna de Las Condes.

En conversación con el programa "Hay que decirlo", la intérprete se refirió al difícil momento que atraviesa su familia y cuestionó la actitud del conductor que atropelló a su hermana y posteriormente abandonó el lugar.

"Que una persona atropelle a un ser vivo y no se detenga es algo que no puede ser", sostuvo la artista, calificando lo ocurrido como una muestra de la "indolencia" que existe actualmente en la sociedad.

La reflexión de María José Prieto

"Yo creo que estamos haciendo algo mal como sociedad, porque hay una indolencia que nos está destruyendo", afirmó la esposa de Cristián Campos durante la conversación.

En esa línea, Prieto reflexionó sobre la falta de empatía frente a situaciones como la que afectó a su hermana y aseguró que "no puede ser que una persona atropelle a un ser vivo y siga su camino como si nada".

La intérprete también recordó a Paz y destacó algunas de sus características personales, describiéndola como una mujer "luminosa, atrevida y vanguardista".

"Era una mujer muy luminosa, muy atrevida, muy vanguardista y muy libre", señaló sobre su hermana.