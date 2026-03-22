Martín Cárcamo recordó su última conversación con Camiroaga: "Tuve una despedida sin saber"

El animador Martín Cárcamo recordó la última conversación que sostuvo con Felipe Camiroaga, a días del fatal accidente aéreo en Juan Fernández que terminó con la vida del reconocido rostro de televisión.

"Tuve una suerte como de despedida sin saber, porque fue una conversación muy especial", relató el conductor en el programa "Entre broma y broma", señalando que dicha instancia estuvo marcada por una conexión cercana.

En este contexto, el rostro de Canal 13 abordó la relación que mantenía con su colega incluyendo un período en que estuvieron distanciados debido a la competencia televisiva.

"Como que hubo algo... no un distanciamiento, pero pasaron unos meses que no nos hablamos porque estábamos cada uno en la competencia firme, en canales distintos", explicó, agregando que pese a ello siempre existió respeto y admiración mutua.

"Estuvimos como una hora y media los dos solos, entonces hablamos de muchas cosas, de la vida, del trabajo, y después nos matamos de la risa", detalló sobre el reencuentro que se produjo en una grabación, el que ocurrió el día previo al accidente.

"Fue una pérdida irreparable, tremenda, muy fuerte, para todos los que lo conocimos y para la televisión chilena", añadió Cárcamo, refiriéndose al impacto que generó la muerte de Camiroaga en su entorno cercano.