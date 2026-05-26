Mauricio Jürgensen confirmó romance con Luciana Echeverría

A más de dos años de su quiebre sentimental con Mariana Derderian, el periodista Mauricio Jürgensen confirmó su relación con la actriz Luciana Echeverría.

El comunicador compartió en sus redes sociales postales junto a la intérprete, con quien tiene 17 años de diferencia, además de hablar sobre Echeverría en una entrevista con La Metro FM.

Fue ahí donde confesó haber conocido a alguien a través de Instagram, "todo el mundo lo hace", llevando a que la conversación tratara sobre su situación sentimental actual.

"Creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara, sin duda. Es mi situación actual, de haber conocido a alguien y es muy distinto. No te estás imaginando, hay una conexión o algo que es especial, que es lo que estoy viviendo ahora", señaló "para despejar la duda".

Sin mencionar a Echeverría, sí aseguró: "Estoy bien contento".

Jürgensen sostuvo haber aprendido la lección respecto a la sobreexposición de sus relaciones en redes sociales, aunque admitió que no se puede hacer nada cuando son vistos en público, lo que llevó a que se conociera la situación actual de la pareja.

"Es mucho mejor tratar de mantener la cosa lo más piola que se pueda. Ahora, a mí me pasó que hace un mes me paparazzearon… no tengo mucho que hacer ahí", dijo el comunicador, reflexionando que "no tengo por qué esconderme, soy un hombre soltero".