Mauricio Pinilla confirma relación con modelo 12 años menor

Tras varios rumores, el exfutbolista Mauricio Pinilla confirmó su relación con la modelo Paula Henríquez, quien es doce años menor que él.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja presumió su romance con una serie de fotografías juntos, oficializando así la relación.

En las imágenes compartidas por el exdelantero, ambos aparecen disfrutando de distintos momentos en pareja, incluyendo una romántica postal y un beso.

Además, las publicaciones de ambos dejaron entrever que ambos se habrían realizado un tatuaje en común, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Paula Henríquez es una modelo chilena de 30 años con trayectoria en certámenes de belleza nacionales e internacionales. Entre sus principales logros destacan los títulos de Miss Grand Chile 2023 y Reina Hispanoamericana Chile 2021.

La reacción de Gissella Gallardo

En el programa "Hay que decirlo", Gissella Gallardo reaccionó a la nueva relación de su exesposo, con quien puso fin a su matrimonio en 2024 tras más de dos décadas de relación.

La periodista reconoció que le sorprendió la identidad de la nueva pareja del exfutbolista, ya que aseguró que hace solo un par de semanas él tenía como fondo de pantalla de su celular la fotografía de otra mujer. "Yo sabía de una mujer rubia que me mostraron y que la tenía incluso de fondo de pantalla hace dos semanas", comentó.

Pese a ello, la comunicadora le deseó lo mejor a su expareja. "Es muy bonita. Ojalá sea muy feliz Mauricio, se lo merece (...) Prefiero mantenerme al margen. Solo le deseo que sea muy feliz porque se lo merece", afirmó.

Consultada sobre por qué evita profundizar en la vida sentimental de Pinilla, explicó que se trata de una decisión "por ambas", en referencia a motivos éticos y legales. "Me da exactamente lo mismo, me separé el año pasado y nunca más nada (...) Mientras esté bien y feliz, obviamente mis niños estarán bien y felices", cerró.