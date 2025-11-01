"Me perseguía": María José Prieto acusó "extrañas actitudes" de Raffaella di Girolamo

La actriz María José Prieto arremetió nuevamente contra Raffaella di Girolamo, acusando extraños comportamientos de parte de la psicóloga.

En conversación con "Only Fama" (Mega), la esposa de Cristián Campos -acusado por di Girolamo de abuso sexual- respaldó al intérprete, afirmando que "jamás tuve una duda de que Cristián fuera capaz de hacer una cosa así, desde mi corazón, mi cabeza, mis entrañas".

Bajo esta línea, la artista explicó que el año 2000 conoció a Raffaella "y siempre era algo muy extraño en una mujer, como que me amaba, me odiaba, me hacía cosas. Entonces, no era una persona fiable".

"Me perseguía, me imitaba, nos mentía, nos decía que fuéramos a un lugar, que le iban a pedir matrimonio porque Cristián me acaba de dar anillo. Llegamos al lugar y el pololo no le pide matrimonio, no le tira anillo como decía ella", contó.

Asimismo, Prieto, que fue víctima de abusos en su infancia, afirmó que esta experiencia "me ayudó a ser más aguda, a saber muchas cosas", y que "cuando apareció esta mujer que empezó a rondar, una como mujer sabe, el instinto te dice cuando una persona es confiable o no".

Finalmente, la actriz recordó que la hija mayor de Claudia di Girolamo invitaba a Campos a su casa con la excusa de que estarían Pedro y Antonio -hijos de Cristián- en el lugar. Sin embargo, al llegar "estaba una ex polola y no estaba ni el Antonio, ni el Pedro, y Cristián me decía 'estoy acá en la casa y está esta otra mina', cosas muy extrañas".