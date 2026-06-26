"Me sentía pésimo": Nelson Mauri explicó problema de salud que lo llevó a urgencias

Tras ser hospitalizado de urgencia, Nelson Mauri explicó el problema de salud que sufrió este jueves.

El exRojo había generado preocupación entre sus seguidores de Instagram luego de compartir registros desde un centro asistencial.

En dicho posteo, el exbailarín indicó que recibió al menos 10 pinchazos, comentando: "Gracias a Dios, estoy bien".

Y si bien, la figura de redes sociales había evitado entregar detalles sobre su situación, este viernes publicó una actualización desde su hogar.

La urgencia médica de Nelson Mauri

"Aquí reportándome. Me pasé todo el día en la urgencia ayer. De verdad, no sé qué me comí, me cayó muy mal para la guatuita. Me sentía pésimo", explicó.

Bajo esta línea, el creador de contenido agradeció al personal del hospital, mencionando que "se portaron súper bien conmigo".

"En verdad, me dolía mucho (...) pero ya estamos ready", recalcó, añadiendo que participará este fin de semana de una fiesta "gay pride" en Concepción.