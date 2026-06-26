Nelson Mauri tuvo que ser hospitalizado de urgencia

El bailarín Nelson Mauri encendió las alarmas de sus seguidores al avisar en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

La exfigura de "Rojo" publicó en Stories de su cuenta de Instagram registros en los que aparece en un recinto de salud, completamente abrigado en una camilla y conectado a equipos médicos.

"Gracias a Dios, estoy bien", aseguró.

En otra publicación, mostró que tuvieron que ponerle al menos 10 pinchazos, aunque evitó confirmar las razones que obligaron a internarlo de urgencia.

Nelson Mauri, que en las últimas semanas sorprendió con un radical cambio de look con características femeninas y habló del particular proceso que se encuentra viviendo, también compartió el Salmo 121, texto bíblico usado como oración de protección, fortaleza y consuelo en momentos de incertidumbre.

"Siempre habrá un nuevo amanecer", escribió en su más reciente publicación con la salida del sol este viernes.