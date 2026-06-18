"Me tiró la foca": Antonella Ríos relató encontrón con Raquel Argandoña en CHV

La actriz Antonella Ríos relató un fuerte encontrón que tuvo con Raquel Argandoña en los camarines de Chilevisión.

Durante el podcast "Di la verdad Rosa", la intérprete reveló que, al coincidir en el canal de televisión, la opinóloga "me tiró la media foca".

"Es que me vio y quizás yo, en el programa de Sergio Rojas (Que te lo digo), dije algo de ella, quizás. Entonces, necesito consejos", consultó a Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro.

En este contexto, la artista explicó lo sucedido: "Es que yo la vi mirándome. Estábamos ahí en la parte de camarines y yo de repente siento unos ojos", comentó.

"Bueno, la cosa es que me ve y yo le digo: 'Hola Raquel, ¿tú me odias a mí?'. Haciéndome la simpática", agregó.

Sin embargo, la reacción de La Quintrala no fue la mejor. "Me mira y me dice: '¡Fuera de aquí! Sigue para allá y no me saludes más'".

Pese a este momento, la también panelista de farándula aseguró que busca limar asperezas con Argandoña.

"Yo me hice una campaña de que todos los días, desde el día uno, voy recuperando la confianza de Raquel", sentenció Ríos.