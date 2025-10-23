Michelle Carvalho se despidió de "Fiebre de Baile" y se enfrentó con Raquel Argandoña

La influencer Michelle Carvalho se convirtió en la nueva eliminada de "Fiebre de Baile" tras una reñida y polémica competencia.

La brasileña obtuvo una de las calificaciones más bajas de la jornada, por lo que tuvo que abandonar el programa, aunque antes aseguró que no se sentía cómoda en el programa.

Mientras era evaluada por Raquel Argandoña, Carvalho fue consultada por su actitud y sus ganas de estar en el espacio tras la llegada de la influencer Cata Days.

"Creo que estás equivocada", le dijo a Argandoña, agregando que "son comentarios como estos, estar siempre comparándome con otra mujer, eso sí me ha desanimado, pero no por ella (Days), ella es increíble, pero que te estén juzgando y comparando como si fuéramos objetos, eso sí cansa".

"No es rico que te estén tirando hate todo el día, malos comentarios, todo el día comparándome con una bailarina profesional. Ella baila de los 4 años y hace 3 semanas estoy aprendiendo a bailar, no hay comparación", agregó la brasileña.

Tras su salida, Michelle Carvalho aseguró en el programa digital de "Fiebre de Baile" que "obviamente las críticas negativas no te motivan... me hubiese gustado recibir más críticas constructivas para seguir mejorando". Además descartó volver al programa en una futura instancia de repechaje.