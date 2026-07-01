Miguel Garcés, exchico Rojo, fue formalizado por presunta agresión sexual

El cantante Miguel Garcés, exparticipante de "Rojo" y hermano del chico reality Óscar Garcés, fue formalizado por una presunta agresión sexual.

La audiencia contra el artista se llevó a cabo este martes en el Juzgado de Puente Alto, reveló Cecilia Gutiérrez.

"Fue denunciado por agresión sexual. Ayer se realizó una audiencia donde quedó formalizado por este presunto delito", informó la reportera de farándula, explicando que "se va a iniciar una investigación" y que el músico quedó "con medidas cautelares".

Asimismo, la panelista de "Hay que decirlo" se refirió al complejo escenario familiar al que el intérprete se enfrenta a raíz del caso, ya que su esposa presentó una demanda por divorcio culposo.

"Hay varias aristas de este caso que van a salir a la luz a medida que vaya avanzando el proceso", añadió.

Finalmente, Gutiérrez señaló que, pese a sus intentos de contactarse con los involucrados, estos han preferido no referirse al tema.