Mike Milfort cuestionó caso de niños haitianos en Chile: acusó "show político"

El influencer Mike Milfort se pronunció ante la investigación por el ingreso de niños haitianos a Chile, que ha generado controversia durante los últimos días.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido, originario de Haití, cuestionó duramente el tratamiento político y mediático que se le ha dado al tema.

El descargo surge luego de que la Fiscalía Nacional iniciara una indagatoria para esclarecer posibles irregularidades en la entrada de menores al país bajo la figura de reunificación familiar.

El descargo de Mike Milfort

"Brígido cómo utilizaron esto para hacer show político, siendo que hasta yo entré a cargo de alguien a Chile porque cuando llegué era menor de edad. Si no sabían, existe un trámite que se realiza en muchos países donde se asigna un tutor a los niños que viajan solos", partió diciendo.

En este contexto, el popular tiktoker cuestionó a la clase política por utilizar a los migrantes como "carta de cualquier partido, porque hace meses me acuerdo que ese mismo sector político publicaba panfletos donde decían que no había que aceptar niños haitianos ni en hospitales, ni en escuelas, ni en jardines".

Además de mencionar que prefirió no hablar con los medios sobre la polémica, Milfort mostró total confianza en que "todos los niños aparecerán".

Finalmente, la figura de redes sociales aprovechó de recordar las denuncias por violación de los Cascos Azules en Haití, situación que destapó Ciper en 2019.

En dicha investigación, se revelaba que el regreso de militares chilenos que participaron en misiones de paz de la ONU en el país del exchico reality habría dejado a más de 200 hijos no reconocidos y mujeres abusadas.

"De lo que sí hay que hablar es de los militares chilenos de la ONU que viajaron a Haití y abusaron de haitianas. Es un tema que nunca se tocó ni le dieron cobertura porque afecta a ciertos sectores políticos", declaró.