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Tópicos: Magazine | Personajes

Miley Cyrus revela antiguo romance "secreto" con excompañero de Disney Channel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante confesó que tuvo un breve noviazgo con otra estrella infantil al inicio de su carrera.

Miley Cyrus revela antiguo romance
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La cantante Miley Cyrus hizo importantes confesiones durante el especial de Disney+ por los 20 años de "Hannah Montana", serie que la lanzó a la fama. 

En conversación con la podcaster Alex Cooper, la estrella pop se sinceró sobre sus años como chica Disney, revelando que tuvo un breve noviazgo con Dylan Sprouse, protagonista de "Zack y Cody: Gemelos en acción", perteneciente a la misma cadena. 

"Dylan Sprouse fue mi novio. En secreto, bueno, Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era guapísimo. Dylan era mi amor platónico", confesó. 

En este contexto, la artista reveló que este romance la llevó también a acercarse a Cole Sprouse, hermano gemelo del actor. "Su padre nos llevaba a comer sushi. Me encantaba toda esa cultura, y era un dos por uno que trajera al hermano", rememoró. 

Previamente, Sprouse había hablado de su relación con Cyrus, afirmando en 2008 haber salido con la ganadora del Grammy cuando ambos tenían alrededor de 11 o 12 años. 

En dicha ocasión, el intérprete dio a entender que este vínculo terminó cuando la cantautora conoció a Nick Jonas -miembro de los Jonas Brothers e integrante del entorno Disney Channel en ese entonces-, músico con el que Miley tuvo una mediática relación en su adolescencia. 

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