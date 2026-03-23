Muere el actor brasileño Juca de Oliveira, conocido por "El Clon" y "Avenida Brasil"

El actor brasileño Juca de Oliveira, conocido por las teleseries "El Clon" y "Avenida Brasil", murió este sábado a los 91 años.

De acuerdo al medio Globo, el deceso del intérprete se debió a una neumonía, motivo por el que se encontraba hospitalizado en el Hospital Sírio Libanês, en la ciudad de São Paulo.

Con una larga carrera en las artes escénicas, el artista se desempeñó como actor, dramaturgo y director. Asimismo, fue parte de la Academia Paulista de Letras.

En Chile, de Oliveira alcanzó la fama gracias a su papel del doctor Augusto Albieri en "El Clon", un científico -cercano a Lucas y su hermano gemelo Diogo- que juega un rol fundamental en el experimento de clonación humana.

Años después, fue parte del elenco de "Avenida Brasil", donde interpretó a Santiago, el padre de la malvada Carmina. Si bien, el personaje aparentaba ser un hombre indefenso, era un delincuente buscado or la justicia.

El fallecimiento del actor ha caudado conmoción entre sus colegas, siendo Murilo Benício uno de los que se pronunció en redes sociales: "Toda mi gratitud a nuestro eterno Albieri, el querido e inolvidable Juca de Oliveira. Mis condolencias a todos los amigos y familiares"