Nelson Mauri debutó en "Fiebre de Baile": "Agradecide de encontrarme con la danza"

Este miércoles, Nelson Mauri volvió a la televisión para acompañar a Betsy Camino en "Fiebre de Baile" (Chilevisión) en la prueba de danza bajo la lluvia.

Tras su presentación, la exfigura de "Rojo" -que hace unas semanas aseguró sentirse mujer- se refirió a su reencuentro con la danza.

"Hace tiempo no estaba en televisión, estoy muy agradecide de encontrarme con la danza", declaró, señalando que ahora prefiere que le digan "Nel Pacheco".

Bajo esta línea, el bailarín aclaró que ya no es creador de contenido erótico: "Estuve, pero hoy estoy encaminando mi carrera en otras cosas, algo más social, y no me arrepiento de nada, es parte de lo que soy", dijo.

"Me fue súper, pero creo que hoy mi camino está en visibilizar nuestras identidades, que no importa nuestro género, nuestra raza, nuestra nacionalidad, somos todos seres humanos y vinimos a esta tierra para amar y ser respetados. Y eso es lo que me importa hoy", agregó.

El peor jurado de Rojo

Al momento de ser evaluados junto a Camino, a Pacheco le preguntaron por el peor jurado que había conocido a lo largo de su carrera.

"No me llevaba bien con Jaime Coloma (en "Rojo"), la verdad es nunca me quiso", respondió.

Asimismo, recordó el conflicto que tuvo Coloma con Mon Laferte, su excompañera en el extinto programa de TVN: "Dijo que la Monse no tenía talento y hoy día mírenla", añadió.