Neme protagonizó tenso momento en vivo con Jon Reyes: afirmó que tuvo su "día de furia"

El periodista José Antonio Neme protagonizó un tenso momento en televisión tras enfrentar en vivo a Jon Reyes, en medio de un intercambio que rápidamente se viralizó.

Todo ocurrió en el miércoles en el programa "No es lo mismo" de Tevex, mientras discutían sobre el apoyo que Neme brindó recientemente a Sergio Rojas.

En este contexto, Reyes aludió a una vieja disputa con el rostro de Mega, afirmando que "tenemos problemas de hombre que resolver, por parte de él; por parte mía, no, yo nunca he actuado mal. Nunca tuve algo con Neme, tuve algo con la persona que él salía".

Ante estas declaraciones, el conductor de "Mucho Gusto" no se quedó callado y decidió arremeter contra su colega mediante un contacto telefónico: "Las cosas que haces en tu casa, las fiestas drogadictas o alcohólicas, yo no tengo nada que ver contigo y tú no tienes nada que ver conmigo ni con la gente con la que yo vivo, así que lávate la boca antes de hablar de mí", lanzó.

Si bien, Reyes intentó explicar a Neme que tenía "pantallazos" de las conversaciones con su pareja, el comunicador lo paró en seco, cuestionando el exponer su vida privada: "¿Cuál es el punto de hablar con la gente con la que te has acostado o que te ha mensajeado? Son cosas privadas".

"Para mí son asuntos de intimidad. Yo no he hablado con quien he salido, eso no lo hace un periodista de espectáculo (...) Haz la wea que querai con tu poto, pero no hables de mí, no te voy a dar en el gusto de hablar de mi sexualidad en la tele... no acepto que tú hables de mi vida privada", sentenció.

Neme se refiere a la polémica

Tras este episodio, José Antonio Neme abordó la polémica en el matinal "Mucho Gusto", donde al inicio del programa lanzó una indirecta sobre la situación: "Esto es por si alguien dice alguna hueá de mí... ¡pa!", dijo, simulando usar unos pañuelos como látigo.

En ese contexto, el animador reconoció su reacción en pantalla. "Tuve mi día de furia", afirmó, agregando que buscaría dar vuelta la página: "Lo vamos a transformar en energía y buena onda".

Más adelante, también se refirió al conflicto fuera de pantalla, asegurando que ya estaba resuelto. "A mí todo se me pasa en cinco segundos, así que ya está, ya fue", sostuvo.

Asimismo, el periodista explicó el origen de su molestia. "Me enojé porque me sentí injustamente expuesto en mi intimidad... exploté y se me pasó", indicó, agregando que tras lo ocurrido "con la gente de Tevex todo bien".