Ni un mea culpa: Exsocio acusó a Carlos Pinto de deberle 200 millones de pesos

Sergio Gálvez, antiguo socio de Carlos Pinto, revivió el conflicto laboral que tiene con el comunicador y exrostro de TVN por millonarios montos impagos, acusando al reconocido conductor de "Mea Culpa" y "El día menos pensado" de deberle 200 millones de pesos.

En conversación con el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, Gálvez detalló su pugna de larga data con el periodista: en 2019, logró ganar un juicio laboral por despido injustificado de 2017 y corresponde el pago de una indemnización, dando cuenta de que lo que le adeuda Pinto "partió en 60 millones, pero este caballero no quiso pagar, hoy va alrededor de los 200 millones, más o menos".

"El señor Pinto no se ha pronunciado ni ha respondido... lo que él tiene que pagar, hoy todavía está al debe. Van al Poder Judicial, revisan la causa, está en incumplimiento", denunció.

Fue representante y productor del también escritor en el programa "Irreversible" de Canal 13, acusando que fue despedido al tercer mes pese a tener un contrato de un año y que el periodista también llegó hasta la gerencia de la estación para "decir que me había mal desempeñado en mi trabajo".

Pese a tener una resolución a favor que indica que Pinto debe pagar lo correspondiente a su trabajo, nada se eso se ha concretado e, incluso, Gálvez hizo ver que "todos los bienes que tenía asociado a la productora, el gran rol, no existen hoy, no están, porque se lo traspasó todo al hijo".

"Lo hizo a través de una notaría donde no hubo traspaso de dinero y están los informes del Servicio de Impuestos Internos donde él no pagó nada, no le traspasó ni uno. Él dijo 'es que es una plata que yo le adeudaba (al hijo) en Brasil', mostró unos documentos fotocopiados horribles, mal hechos, y ahí nos dejó, ¡y la Fiscalía le creyó!", relató, enfatizando en que seguirá "hasta el final" para que se le pague los montos adeudados.

Aunque reconoció estar disponible para algún arreglo, Gálvez sostuvo que Pinto "no tiene intención de hacerlo, porque él desconoce todo. De hecho, no hubo ni siquiera la intención de llamarme su contadora para ir a firmar un finiquito".